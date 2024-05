À l'Entrepôt de Mulhouse, plusieurs représentations sont au programme

Ce soir, ainsi que demain et samedi, plongez dans l'univers comique de la pièce "On s'connaît ?". L'histoire d'un homme qui découvre, au lendemain d'une fête, une femme amnésique en peignoir dans son salon. Entre quiproquos et situations loufoques, cette comédie saura vous divertir. Rendez-vous à l'Entrepôt pour assister à cette pièce !

Mais ce n'est pas tout, l'Entrepôt vous propose également deux autres spectacles délocalisés au théâtre de la Sinne à Mulhouse. Demain à 20h30, ne manquez pas le one man show de l'humoriste Anthony Kavanagh, et samedi, c'est au tour de Sebastian Marx de vous faire rire avec son spectacle "On est bien là". Toutes les informations sont disponibles sur le site lentrepot.org.

À Cernay, découvrez le spectacle "Like me"

Une expérience hors du commun vous attend à la piscine de Cernay. Assistez à un spectacle immersif unique en son genre, se déroulant dans l'eau, avec la participation notamment d'un champion d'apnée. Cette création originale aborde la thématique de la gestion de son image à travers les réseaux sociaux. Les spectateurs se verront remettre un casque audio pour profiter de la musique et des voix off. Rendez-vous ce soir de 19h à 20h et demain à 14h15 et 20h. Samedi, un baptême de plongée sera même proposé en marge de l'événement, à 17h.

Et pour les amateurs de musique, ne manquez pas le concert de Claudio Capéo à Colmar

Avec plus d'un million de disques vendus, Claudio Capéo est de retour dans la région pour une série de concerts au théâtre municipal de Colmar. Venez vivre une expérience musicale live unique en compagnie de cet artiste incontournable de la nouvelle scène française. Rendez-vous ce soir, demain, samedi et dimanche à 20h30 pour un moment magique au théâtre municipal de Colmar.