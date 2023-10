Découvrez le marché de la laine et de la soie à Kaysersberg

Si vous êtes un amateur de "Fait maison", ne manquez pas le marché de la laine et de la soie qui se tient encore aujourd'hui à Kaysersberg vignoble. Sur place, une dizaine d'artisans, de créateurs et de producteurs travaillent avec des matières premières naturelles telles que le mohair, la pure laine, la soie, et bien plus encore. Vous y trouverez des tissus de haute qualité ainsi qu'une variété de créations, notamment des vêtements et des accessoires. C'est l'endroit idéal pour vous faire plaisir ou trouver de l'inspiration. Ce marché de la laine et de la soie se déroule à la salle de l'Arsenal à Kaysersberg Vignoble, aujourd'hui de 10h à 18h, et l'entrée est gratuite.

Plongez dans l'Oktoberfest à Strasbourg

L'Oktoberfest est un événement emblématique qui se tient chaque année à Munich, mais cette fois, nous vous emmenons à Strasbourg pour en profiter. Plongez dans l'ambiance festive de l'Oktoberfest à la brasserie le Meteor, où vous pourrez vivre une célébration authentique de la culture allemande. Au programme : dégustation de bières de qualité, plats traditionnels, musique, convivialité et bonne humeur. Cet Oktoberfest à Strasbourg se déroule tous les jours de la semaine jusqu'à dimanche prochain, de 7h du matin à 1h30 du matin.

Derniers jours pour découvrir les jardins métissés

Le festival des jardins métissés se poursuit au parc de Wesserling encore cette semaine. Chaque année, le Parc de Wesserling vous invite à explorer ses jardins éphémères selon une nouvelle thématique. Cette année, plongez dans l'univers des "Cabanes Enchantées". Vous pourrez découvrir des récits tels que ceux des 3 petits cochons, de l'étoile d'Ara et même des abeilles dans une ruche à taille humaine. Lors de votre balade, vous verrez de nombreuses créations inspirées de ces histoires. À noter que le dernier jour du festival, dimanche, sera marqué par une belle fête de clôture avec de nombreuses animations. Le festival des jardins métissés se déroule au parc de Wesserling. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.parc-wesserling.fr