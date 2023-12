Dernière possibilité pour profiter du marché noël de Riquewihr

Riche de son charme alsacien et prisé des touristes, Riquewihr offre aujourd’hui encore son décor féerique aux visiteurs. Plongez dans une ambiance à la fois festive, joyeuse et magique en déambulant parmi les chalets du marché de Noël. Cette opportunité prend fin ce mercredi à 18h30, ne la manquez pas pour cette année. De plus, à Riquewihr, Noël persiste toute l’année grâce au magasin permanent Les Fééries de Noël, où l'atmosphère ensorcelante de cette période demeure avec ses décors et ses articles de Noël."

Spectacle d’improvisation pour Noël à Saint-Louis

Depuis plusieurs années, la troupe de théâtre d’improvisation, l’Athila, propose un spectacle au profit des Restos du Cœur de Saint-Louis. Cet événement unique allie divertissement et solidarité ! Le thème de la soirée tournera bien évidemment autour de Noël. Les acteurs sur scène promettent des performances d’improvisation incroyables. Rendez-vous ce soir à 20h au Foyer Saint-Louis ! L’entrée est libre, mais une collecte au profit des Restos du Cœur sera organisée, permettant à chacun de contribuer selon ses moyens."

Collectes mobiles de dons de sang

À l'approche des fêtes, consacrer une heure de son temps à un geste généreux comme le don de sang peut faire une réelle différence. Un don peut sauver jusqu'à trois vies et améliorer le quotidien de nombreux malades en France. Plusieurs collectes sont programmées dans les prochains jours : la salle des fêtes de Bergholtz accueillera les donneurs entre 16h et 19h30. Demain, c'est à la salle polyvalente de Jungholtz que les bénévoles de l’EFS seront présents de 16h30 à 19h30. Enfin, vendredi, rendez-vous à Brunstatt Didenheim et Moosch pour une autre occasion de donner. Pour plus d’informations, consultez https://dondesang.efs.sante.fr/