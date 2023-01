salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle à Mulhouse : C'est le nouveau nom de la Journée des Carrières et c’est demain au parc expo mulhousien. Plus de 350 professionnels seront disposés à échanger avec les jeunes ou moins jeunes de leur métier, des formations etc… Plusieurs conférences ou ateliers seront aussi organisés. RDV demain de 9h à 17h au parc expo de Mulhouse pour ce salon de l’orientation et de l’évolution professionnelle. L'entrée est gratuite. Info via le site www.mef-mulhouse.fr

Un late show à l’américaine à découvrir à l'entrepôt : C’est Benjy Dotti qui signe ce comic late show avec tous les codes des célèbres late show à l’américaine mais sans les américains et moins de budget aussi !

Benji Dotty va enchainer sur scène les sketchs, les parodies, les performances live. Il va caricaturer l’actu, les peoples, les politiques… D’ailleurs il adapte systématiquement son spectacle à l’actu du moment.

Benjy Dotti, vous l’avez peut-être déjà vu sur internet. Il publie souvent des vidéos sur les réseaux. Certaines de ces vidéos ont été vues plus de 7 millions de fois.

Ce soir c'est sur scène que vous pourrez le découvrir. Benjy Dotti sera à l'Entrepôt de Mulhouse à 20h30 et demain 20h30.

La soirée LE Carnage au Grillen de Colmar : Suite au succès de la précédente édition, la team Neo, qui organise l'événement, annonce son retour ! l’évenement s’annonce énorme, l’équipe va taper encore plus fort : 12 DJ's, DEUX scène hors norme, une ambiance de ouf et des surprises encore plus folles !

La soirée Carnage c’est demain soir au Grillen de Colmar.