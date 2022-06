MARKSTEIN : Dès aujourd'hui démarre la 18ème édition du festival Cirkômarsktein. Jusqu’au 1er Juillet, plusieurs animations sont prévues autour de l’univers du cirque et évidemment un spectacle sous chapiteau à découvrir. C’est la compagnie “Sans nom” qui vous présente le spectacle “EnVies”. Plus d’infos sur le site cirkomarkstein.com.

MULHOUSE : La coach sportif Mouv et Joy basé à Mulhouse vous donne rendez-vous aujourd’hui au Parc Salvatore de 17h à 19h pour un circuit training et une séance de pilate. Les cours sont adaptés en fonction des capacités de chacun donc tout le monde peut y participer. La séance est à 10€, toutes les infos sur la page Facebook Mouv et Joy.

WETTOLSHEIM : Fan de foot ? Venez participer au 1er tournoi grempel organisé par le FC Wettolsheim le dimanche 3 Juillet. C’est un tournoi de foot à 8 + 2 remplaçants. Lors de ce tournoi, vous pouvez former des équipes mixtes donc c’est vraiment ouvert à tous. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par téléphone aux numéros suivants : 0761199115 ou 0635944065