Le festival château et légende est en cours en Alsace :

C'est un festival qui propose de nombreuses animations telles que des spectacles, des visites guidées, du cinéma, des concerts et même des fêtes d'époque dans différents châteaux de la région. Cette année, le thème choisi est celui du dragon !

En Alsace, le château du Holandsbourg, le château du Haut-Koenigsbourg et le château de L'Engelbourg à Thann participent à ce festival. Pour retrouver le programme complet, rendez-vous sur www.chateaux-rhenans.eu/fr/festival/.

La Filature présente sa nouvelle saison :

Benoît André, directeur, et toute l'équipe de La Filature ont le plaisir de vous inviter ce soir à la présentation de la future saison 2023/2024. Cette saison promet d'être spéciale puisqu'il s'agira de la 30e saison de cette salle mulhousienne.

Au programme de la soirée : présentation des spectacles et des temps forts, DJ set et food-trucks sur le parvis à partir de 18h... et, bien sûr, quelques surprises...

La soirée débutera à 19h. L'entrée est gratuite, mais il est préférable de réserver sa place via le site lafilature.org.

Une expo sur les dinosaures à découvrir à Colmar :

L'exposition "Dinosaures : proies et prédateurs" ouvre ses portes ce mardi au musée d'histoire naturelle.

Cette exposition saura séduire les petits et les grands, et elle se poursuivra jusqu'au 26 mai 2024. En vous rendant au musée, vous serez accueilli par Stan, un T-Rex, une reproduction de T-Rex mesurant 10,5 mètres de long. Il veille désormais à l'entrée du musée d'histoire naturelle de Colmar.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur museumcolmar.org.