L’humoriste Anne Bernex à découvrir à Mulhouse

Sur la scène de l’Entrepôt de Mulhouse, Anne Bernex présente son spectacle "Dans l’air du temps". Mis en scène par Alex Goude, ce spectacle aborde le monde anxiogène actuel tout en cherchant à y trouver du lien, de l’amour et du réconfort. Un show ponctué de parodies chantées par une comédienne délicieusement survoltée. Retrouvez Anne Bernex ce soir, demain et samedi soir sur la scène de l’Entrepôt de Mulhouse. Infos et réservations sur https://www.lentrepot.org.

Cabaret d’impro ce soir à La Loge du Temps

Chaque mois, La Loge du Temps accueille la troupe des Impropulseurs pour une soirée exceptionnelle. Dans une ambiance décalée, ils présentent leurs plus belles créations et improvisations. Le spectacle débute à 20h, mais vous pouvez venir plus tôt pour profiter de la petite restauration. Après le cabaret d’impro, place à une after party sur la piste de danse. Rendez-vous ce soir à La Loge du Temps de Morschwiller-le-Bas avec la troupe des Impropulseurs. Infos sur https://les-impropulseurs.fr.

Afterwork à Colmar ce soir

Rendez-vous ce soir au Mojo Café, Place de la Cathédrale à Colmar, pour un afterwork animé. Au programme : bar extérieur et intérieur, amuse-bouches, planchettes apéro, tartines, ambiance DJ avec Cram DJ aux platines et tarifs afterwork. Tout est prévu pour un apéro chill. Rendez-vous ce soir au Mojo Café de Colmar à partir de 19h.