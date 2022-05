Mulhouse : Il est l’un des plus gros DJ producteur français et il débarque en Alsace : Martin Solveig sera sur la scène du parc expo de Mulhouse ce soir dès 20h. Ça va être énorme d’autant que c’est un événement avec FLOR FM

Le concert de Martin Solveig est organisé dans le cadre de la foire Expo de Mulhouse. Celle-ci s'achève d'ailleurs dimanche soir.

Strasbourg : 3 ans après sa tournée sold out qui avait réuni plus de 500 000 spectateurs, Julien Doré revient pour une tournée évènement en France. Et il n’a pas oublié l’Alsace. Le chanteur sera au zénith de Strasbourg demain soir avec Aimée la tournée ! Aimée c’est le nom de son dernier album . Si vous souhaitez réserver des places, c’est encore possible via le site https://www.zenith-strasbourg.fr/

Mulhouse : Le festival Chipo Zik, le plus grand festival étudiant du Grand Est, est enfin de retour en live avec FLOR FM. 2 jours pour faire la fête sur le campus de l’université haute-Alsace de Mulhouse. Avec une belle programmation pour faire la fête. Vous retrouvez tous les détails de cette 17ème édition sur le Facebook Chipo Zik. Chipozik aura lieu aujourd’hui et demain .