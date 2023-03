Le printemps du ciné est en cours : Le printemps du ciné est une opération qui se déroule au niveau national depuis hier. Aujourd’hui et demain, un tarif exceptionnel est proposé pour tous les spectateurs, pour tous les films, à toutes les séances et dans tous les cinémas participants en Alsace. Comme le mega CGR de Colmar, le Kinépolis de Mulhouse, le Florival de Guebwiller, le Ciné Croisière de Cernay ou encore le Palace d’Altkirch.

Les spectateurs pourront donc découvrir les nouveaux films à l'affiche mais aussi voir ou revoir tous ceux qui sont sortis les semaines précédentes.

Tarif unique de 5 euros

On reste dans le monde du ciné avec le festival des films du social : C’est la Passerelle de Rixheim, en partenariat avec l’Ecole Supérieure de Praxis Sociale, qui organise le 2ème festival des films du social.

La Passerelle propose dès aujourd’hui et jusqu’au 25 mars, un ensemble de films qui interpellent et mettent en débat les défis sociaux actuels.

Il y a 6 films à découvrir dont Sage- Homme. Comédie avec Karin Viard et Steve Tientcheu. L’histoire d’un homme déterminé à faire carrière dans l’univers très féminin des sages-femmes.

Programmation et infos sur www.la-passerelle.fr

Collecte mobile de don du sang : L’Etablissement Français du sang continue d’appeler les alsaciens à la mobilisation. Les dons du sang sont essentiels pour sauver des vies. Alors si vous êtes en bonne santé, si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez plus de 50 KG, n’hésitez pas à donnet votre sang.

Aujourd'hui une collecte est organisée à Wattwiller. RDV rue du général de Gaulle 16h30 à 19h30

Et demain collecte prévue à Rouffach, à l’ancien hôtel de ville. Les équipes de l’EFS seront en place à partir de 16h.