Nouvelle soirée Improlab avec l’Athila de Saint Louis

Improlab vous convie chaque mois à une soirée d'improvisation animée par les comédiens talentueux de la troupe Athila. Pour cette soirée, préparez-vous pour les "Improv Longues" ! Le spectacle commence à 20h30, mais la fin reste un mystère. Les comédiens se lanceront dans des improvisations longues, toujours aussi énergiques et hilarantes. Rendez-vous ce soir à 20h30 à la Scène de l'Entrepôt de St Louis pour une soirée inoubliable d'Improlab."

Grande séance de Karaoké ce soir au CGR de Colmar

À partir de 19h, venez exprimer vos talents musicaux - ou pas - lors de cette soirée spéciale en l'honneur de la sortie du film Karaoké, avec Michèle Laroque et Claudia Tagbo. Profitez d'une heure de karaoké avant d'aller voir le film à 20h. Rendez-vous dès 19h au CGR de Colmar pour une soirée divertissante et musicale."

Zazie en concert à Strasbourg



Zazie présente ce soir au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg son dernier album, Air. Après une tournée dans de grandes salles et des festivals, l'artiste entame une série de concerts plus intimes, cherchant un lien plus proche avec son public pour un moment de partage unique.

Le concert de Zazie débute ce soir à 20h au PMC de Strasbourg. Ne manquez pas cet événement exceptionnel.