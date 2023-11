Le Noël polaire du MISE à Mulhouse

Le Musée de l'Impression sur Étoffe (MISE) à Mulhouse vous plonge dans une ambiance polaire pour célébrer Noël avec son marché dédié. Des fournisseurs, designers et artisans locaux de Mulhouse et ses environs présentent une sélection d'étoles, de kimonos, de linge de table et d'accessoires aux nuances hivernales. Ces créations uniques, accompagnées de boules de Noël et d'objets décoratifs inédits, sont disponibles à la vente. En parallèle, une exposition dévoile les coulisses du tissu de Noël dans la salle Ratti.

L'événement "Noël Polaire" au MISE est à découvrir tous les jours jusqu'au 31 décembre, de 13h à 18h. Rendez-vous au Musée de l'Impression sur Étoffe, situé rue Jean-Jacques Henner à Mulhouse.

Découverte du Beatbox à Kaysersberg Vignoble

À Kaysersberg Vignoble, découvrez l'art du Beatbox lors d'un atelier ouvert à tous, animé par Svent, un champion dans cette discipline. Plongez dans l'univers du beatbox à la médiathèque de la vallée de Kaysersberg à partir de 17h. Cet atelier gratuit est une invitation à explorer cette forme d'expression fascinante.

De nouvelles collectes mobiles de don du sang

Si vous souhaitez contribuer, de nouvelles collectes mobiles de don du sang sont organisées prochainement. Des occasions se présentent dans différents lieux :

- Village Neuf : de 9h à 11h30 et de 13h15 à 15h30

- Richwiller, au Carré des As : de 16h à 19h30

- Storckensohn, à la salle polyvalente : aux mêmes horaires que Richwiller

Pour ceux disponibles demain, rendez-vous dès 16h au Foyer Martin Studer à Burnhaupt le Haut ou à 16h30 à Biesheim.

Rappel important : pour donner, il faut être majeur et en bonne santé. Munissez-vous de votre carte d’identité. Chaque don peut sauver jusqu'à 3 vies. Venez nombreux!