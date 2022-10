Soirée blind test à Morschwiller-le-Bas : C’est le bon moment pour prouver à tout le monde que le champion des blind test c'est vous ! Différents styles, différentes catégories et le grand gagnant remportera un trophée.

RDV ce soir à la loge du temps, à Morschwiller-le-bas. Début du blind test à 19h30, ouverture des portes à 19h. Comptez 10 euros l’entrée, infos : 03 69 21 92 15 ou au 07 49 96 04 18 ou par mail contact@lalogedutemps.fr

Manon Lepomme ce soir à Mulhouse : L'humoriste est de retour à l'entrepôt de Mulhouse avec un tout nouveau spectacle.Et Marion Lepomme est tjs aussi dingue, peut-être même encore plus névrosée qu’avant… Manon se pose de plus en plus de questions à la fois existentielles et futiles…Mais en tout cas elle a une envie encore plus forte de nous faire rire avec son humour décalé !

Pour découvrir Manon Lepomme et son spectacle Je vais bcp mieux merci, RDV ce soir demain, demain ou samedi 20h30 à l’entrepôt de Mulhouse.

After work ce soir à Colmar : Direction le Club Le Rota pour faire la fête en 2 temps. A partir de 19h, Apéro, Tarifs After-Work et grignotage offert ! Vers 22h les djs prendront le contrôle pour vous faire danser sur des tubes d'anthologie ! Ce sont les mots des organisateurs …RDV pour cet afterwork au Club Le Rota de Colmar à partir de 19h.