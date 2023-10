Coup d’envoi du salon du chocolat et de la gourmandise à Colmar

Les amateurs de sucreries se réjouissent et se préparent à se rendre en masse à Colmar ce week-end ! La Corporation des Pâtissiers, Chocolatiers, Glaciers et Confiseurs du Haut-Rhin mettra en lumière toutes ses spécialités aujourd'hui, samedi et dimanche lors d'un grand salon. Sur place, vous pourrez admirer une superbe exposition de pièces en chocolat réalisées par les élèves des Centres de Formation d'Apprentis (CFA), ainsi qu'un bar proposant du délicieux chocolat chaud. Des chocolatiers-pâtissiers, un torréfacteur, un producteur de vanille et des experts en matériel professionnel de pâtisserie adapté aux particuliers seront également présents. Nous tenons à souligner la participation exceptionnelle de Merouan Bounekraf, ancien candidat de l'émission Top Chef, ainsi que d'Alicia, une candidate alsacienne du Meilleur Pâtissier.

Salon du mariage à la cité du train

C'est le Wild Festival, un salon un peu différent des autres, car il s'adresse à ceux et celles qui souhaitent un mariage alternatif, local et éco-responsable. Un mariage empreint de liberté et d'esprit sauvage, une idée qui séduit de plus en plus de couples. En moyenne, plus de 2 000 visiteurs se sont rassemblés lors des précédentes éditions du Wild Festival. Ce salon du mariage est à découvrir demain et dimanche de 10 h à 18 h à la Cité du Train de Mulhouse.

Saison Halloween au Parc du Petit Prince à Ungersheim

Plusieurs attractions ont été métamorphosées pour offrir aux visiteurs une expérience inoubliable. Vous pourrez vous rendre au Manoir, monter à bord de l'Halloween Express, parcourir le Chemin des Froussards, ou encore visiter la Tour de la Mygale. De plus, un jeu de piste avec de nombreuses énigmes à résoudre est prévu. Dès la tombée de la nuit, le Grand Labyrinthe ouvre ses portes aux plus courageux, avec des créatures de l'ombre tapies dans les recoins. Il faudra faire preuve de bravoure pour trouver la sortie. Cette saison Halloween se déroule jusqu'au 5 novembre, avec deux nocturnes exceptionnelles les 28 et 31 octobre, où le parc restera ouvert jusqu'à 22 heures. Pour obtenir davantage d'informations sur cette saison Halloween au Parc du Petit Prince, rendez-vous sur parcdupetitprince.com.