MULHOUSE : L’association du Carnaval de Mulhouse recherche déjà son “trio royal” pour participer à l’évènement. Critères pour être élu : être né entre 1994 et 2004 et avoir un peu de temps libre. Le 13 Novembre aura lieu l’élection du Prince du Carnaval et de sa cour royale. Infos et inscriptions sur la page Facebook du Carnaval de Mulhouse.

ALSACE : L’établissement Français lance un nouvel appel au don du sang qui est important et urgent en ce moment. Les Maisons du don de Colmar et Mulhouse vous accueillent tous les jours de la semaine sur Rendez-vous via le site de l'établissement français du sang. Tous les points de collectes mobiles sont également renseignés.

GUEBWILLER : Après la course des Mulhousiennes hier, vous pouvez participer à la course des Guebwilleroise ce dimanche le 26 Septembre. Départ depuis l’hôtel de ville de Guebwiller dès 9h. Inscriptions encore ouvertes pour participer sur le site sporkrono.fr