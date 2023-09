Chants en Langue des Signes à Ensisheim



La médiathèque d'Ensisheim est heureuse de vous présenter cette toute nouvelle activité exceptionnellement originale. Cet événement est spécialement conçu pour les parents de jeunes enfants âgés de 0 à 4 ans. En compagnie de vos tout-petits, vous aurez l'opportunité d'apprendre des chansons, mais dans le langage des signes. C'est non seulement une occasion de sensibiliser à la langue des signes, mais cela revêt également une utilité pratique, car grâce à ces chants signés, vous renforcerez le lien de complicité entre parents et enfants, tout en ayant la possibilité de les divertir, par exemple, lors d'attentes silencieuses dans des salles d'attente.

Cet atelier de chants signés se déroulera aujourd'hui à 10h15 à la médiathèque d'Ensisheim, et l'inscription est gratuite.

Collecte de sang

Chaque semaine, vous avez la chance de contribuer en donnant un peu de votre sang, et nous tenons à rappeler l'importance de cet acte citoyen lorsque cela est possible, car il sauve des vies. Si vous êtes majeur et en bonne santé, vous pouvez participer à la collecte qui se déroulera aujourd'hui à Sausheim, à la salle de gymnastique, de 16h à 19h30. Vous avez également la possibilité de vous rendre à Sierentz, à la salle Agora, aux mêmes horaires. Demain, une collecte mobile est prévue à Dessenheim ou Mitzach à partir de 16h30.

Journée de recrutement à Europa Park

Le célèbre parc d'attractions allemand situé à Rust organise une journée de recrutement pour la saison automnale à venir. Des postes sont à pourvoir dans divers secteurs tels que les boutiques, les attractions, la restauration, l'hôtellerie et Rulantica. Les exigences en matière de maîtrise de l'allemand varient en fonction des postes, mais Europa-Park propose une académie offrant des cours gratuits pour vous aider à vous adapter. Pour participer à cette journée de recrutement, rendez-vous aujourd'hui à l'hôtel Colosseo d'Europa Park entre 9h et 18h