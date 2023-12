Le spectacle “La journée de la Femme” à découvrir à l’Entrepôt de Mulhouse

Plongez dans cette comédie qui célèbre l'amitié, la tolérance et la force des femmes. Trois amis décident d'organiser un dîner spécial pour honorer leurs épouses à l'occasion de la Journée de la Femme. Une idée louable qui prendra une tournure inattendue avec l'arrivée surprise d'un invité de dernière minute. Leur bonne volonté et leur amitié seront mises à rude épreuve. Ne manquez pas "La Journée de la Femme" ce soir et demain à 20h30 à l’Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et réservations, visitez lentrepot.org.

Partez à la découverte du sentier de Noël du Silberwald

Plongez-vous dans un authentique sentier illuminé et décoré, animé par la communauté du village. Chaque année, les habitants unissent leurs efforts pour offrir une promenade thématique mettant en lumière les traditions de Noël et diffusant des messages de paix. Une expérience extraordinaire à vivre. Rendez-vous à Stosswihr, devant la salle des fêtes. L'événement est gratuit ! Retrouvez toutes les informations sur www.vallee-munster.eu. Notez que des visites guidées seront organisées demain, ainsi que les 27, 29 décembre et le 03 janvier à 18h.

Afterwork à Colmar

Après deux semaines sans événement, ne manquez pas le nouvel afterwork ce soir à Colmar. L'after XL spécial Noël se déroulera au Rota Club. Au programme : des amuse-bouches sucrés et salés, des tartes flambées, les tarifs spéciaux de l'afterwork et une ambiance assurée par Ian Kacara aux platines. Ça démarre dès 19h au Rota Club de Colmar.