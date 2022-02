COLMAR : Le Musée d'histoire naturelle et d'ethnographie vous invite à participer à leur nouvelle escape game : Perditae Margaritae. Le jeu est accessible à partir de 10 ans. Il consiste à retrouver des perles d’une grande valeur grâce à des indices laissés tout au long du parcours. C’est sur réservation, toutes les informations sur le site museumcolmar.org.

COLMAR : Dès aujourd’hui et jusqu’au 1er Juin, les habitants peuvent récupérer gratuitement à la piscine Aqualia des entrées pour les piscines de la ville : 3 tickets pour Aqualia et le stade nautique et 2 tickets pour la base nautique. Ses tickets seront à utiliser du 15 Mai au 30 Septembre prochain. Toutes les infos sur le site colmar.fr

MULHOUSE : Demain et mercredi, l’Association Générale des Familles de Mulhouse organise une bourse aux vêtements pour toutes les familles. Aujourd’hui, vous pouvez déposer les vêtements dont vous souhaitez vous débarrasser de 9h à 11h30 au local de l’association : 36, rue Brustlein à Mulhouse.