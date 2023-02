Bal du mardi gras à Habsheim : Ce Grand Bal de carnaval aura lieu ce soir à la salle Lucien Geng. Il y aura de la musique, une buvette, de la petite restauration et puis on l’espère un tas de participants costumés. D’ailleurs pour les personnes qui viennent en costume, un tarif réduit sera proposé et une boisson offerte. Ce bal du Mardi Gras débute à 20h30. La soirée est organisée par l'ACLS Saint-Martin de Habsheim.

Bal de Carnaval aussi du côté de Mittlach : L’association les Jonquilles vous attend ce soir pour son bal de carnaval. La soirée aura lieu à la salle des fêtes de Mittlach. Les organisateurs se disent ravis de pouvoir vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Buvette et restauration sur place. Tarif réduit pour les masqués jusqu’à 22h. Ce bal de carnaval lui débute à 20h30.

Eurodance festival à Europa Park : Le célèbre parc d'attractions accueille les meilleurs entraîneurs et chorégraphes au monde?! Au programme des initiations avec près de 500 ateliers proposés. Initiations à la danse latine par exemple, mais aussi au Hip Hop, au Lindy Pop etc…

Et en prime quatre soirées de gala vont en mettre plein la vue aux spectateurs.

Cet euro dance festival débute aujourd’hui et s’achèvera samedi. plus d’info sur

www.euro-dance-festival.com/fr/rust/