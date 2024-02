Soirée apéro à la librairie Bisey

Ce soir, la librairie Bisey à Mulhouse vous convie à une soirée apéro conviviale, ouverte à tous les amateurs de lecture. L'écrivaine Emmanuelle de Boysson sera présente pour partager un verre de l'amitié et présenter son dernier roman "Un coup au cœur". Rendez-vous à 19h15 à la librairie Bisey pour cet échange littéraire enrichissant.

Spectacle "Entre ciel et mer" à la Filature de Mulhouse

Ne manquez pas le spectacle "Entre ciel et mer" présenté par le Cirque Éloize, une troupe venue tout droit du Canada. Plongez dans un univers de contes, de cirque et de musique où les prouesses techniques et artistiques se mêlent aux émotions. Accessible à partir de 5 ans, cette représentation promet une expérience inoubliable pour toute la famille. Deux représentations aujourd'hui à 15h et 20h, ainsi qu'une représentation demain à 19h à la Filature de Mulhouse.

Découverte du métier de pisteur

Vous vous intéressez au métier de pisteur en montagne ? Ne manquez pas cette opportunité de découvrir tous ses aspects avec les pisteurs de la station du Lac Blanc. Ils partageront leurs expériences, leurs missions de recherche de victimes et de surveillance du domaine skiable. Rendez-vous chaque jeudi jusqu'au 7 mars de 11h à 12h devant le bâtiment d'accueil de la station du Lac Blanc pour une rencontre enrichissante et gratuite. Organisez-vous dès maintenant pour y assister !