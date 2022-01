MULHOUSE : Les volleyeuses de l’ASPTT Mulhouse jouent demain 20h au Palais des Sports de Mulhouse. Les filles rencontrent les volleyeuses de St-Raphaël dans le cadre de la 17ème journée de championnat. Vos places pour assister à la rencontre sur florfm.com.

MULHOUSE : 2 matchs à vivre ce week end à la patinoire de l’illberg pour nos Scorpions de Mulhouse : Ce soir 20h ils affrontent l’équipe de Cergy Pontoise et autre rendez vous, Dimanche 19h toujours à la patinoire de l’Illberg, match face à Chamonix. Vous gagnez vos places pour ces matchs sur florfm.com.

COLMAR : Dès dimanche et jusqu’au 19 Mars, la salle de simulateur de courses Legend Track vous propose des sessions illimités de pilotage virtuel le samedi et dimanche de 9h à 13h au prix de 80€. L’occasion de rencontrer des passionnés de course automobile et d’essayer différents véhicules sans risquer d’accidents. Vous retrouvez toutes les infos sur le site legendtrack.com.