Célébrations de la Fête de la Musique dans le Haut-Rhin

Ce soir, le Haut-Rhin va vibrer au rythme de la Fête de la Musique, un événement gratuit et ouvert à tous les styles musicaux.

- Mulhouse : À partir de 17h.

- Colmar : À partir de 20h.

- Wintzenheim, Saint-Louis, Altkirch, Soultz, Cernay, Thann, Fessenheim : Les festivités se dérouleront également dans ces villes.

Guebwiller : Rendez-vous au California Café dès 19h pour une ambiance DJ avec David Alexandre et DJ Alessandro.

Soultz : Les pompiers vous invitent à leur fête de 19h à minuit, à la caserne, avec musique, bar et restauration. Événement organisé en collaboration avec FLOR FM.

Kappelen : Le FC Kappelen organise sa fête de la musique pour la troisième année consécutive, à partir de 18h, avec Alex Da Kosta pour l’ambiance, ainsi qu’un bar à cocktails, des tartes flambées, des grillades et des crêpes.

Double Soirée au Phare à Altkirch

Ce soir au Phare, profitez de deux événements en un :

- Fan Zone : Dès 20h, suivez le match des Bleus face aux Pays-Bas sur écran géant.

- Soirée "Génération 2000" : À partir de 23h, DJ Mats mixera les meilleurs hits des années 2000.

Concert de Slimane à Strasbourg

Slimane poursuit sa tournée solo et sera en concert ce dimanche à Strasbourg. Initialement prévu le 4 mai, ce concert du Cupidon Tour aura lieu ce dimanche à 18h au Zénith de Strasbourg. Un spectacle puissant et émouvant, l'un des plus importants de la région.