Spécial fête de la musique

On commence avec le programme prévu à Mulhouse :

Comme chaque année, les amateurs de musique pourront apprécier à Mulhouse une programmation riche et diversifiée. Toute la ville sera en effervescence. De nombreux concerts sont prévus à partir de 18h ce soir au Parc Salvator, avec des concerts, des ateliers et même du yoga en musique.

Un concert rock est annoncé rue du Sauvage, de la musique urbaine sera présente à la Cour des Chaînes, et sur la place de la Réunion, vous pourrez profiter de reggae, de rap et d'électro funk.

La musique sera en fête aussi à Colmar :

Là aussi, tout un tas d'animations musicales sont prévues en extérieur : Place de la Cathédrale, Place de l'Ancienne Douane, Place de l'École et même la Place des Martyrs de la Résistance. Plusieurs styles de musique seront représentés, avec de nombreux groupes et artistes solo à découvrir, le tout gratuitement ! En plus des restaurants et des cafés du centre-ville, des buvettes et des points de petite restauration seront ouverts dans le centre-ville à proximité des animations musicales.

Retrouvez tout le programme sur www.colmar.fr.

Et la fête de la musique aura lieu dans pleins d’autres communes haut-rhinoises :

Les festivités sont prévues à Altkirch, Guebwiller et Cernay, avec des concerts en extérieur à chaque fois.

De plus, notez que le FC Kappelen, près de Saint-Louis, célèbre la Fête de la Musique pour la 2ème année consécutive. Rendez-vous de 18h à minuit, avec possibilité de se restaurer sur place et de profiter de la musique des DJ alsaciens ALEX DA KOSTA, CHRIS WILLSMAN, ainsi que des DJ du PHARE, Quentin Perez et Mikilino. L'entrée est gratuite pour tous.