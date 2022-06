COLMAR : Pour célébrer la fête de la musique comme il se doit, on vous donne rendez-vous dès 18h au bar lounge le Red Square, 106, route de Rouffach à Colmar pour la 1ere édition du Red Square Festival. Un festival de DJ avec Sound Of Legend, Oriska, Jordan Patural et les DJ résidents du Red Square. Pour faire la fête au Red Square avec Flor Fm, il faut réserver. Toutes les infos sur le site lecarrerouge68.fr.

MULHOUSE : Plusieurs animations prévues tout au long de la soirée avec différentes ambiances musicales. Pour le rap et l’électro, rendez vous Place de la Réunion. Pour s’ambiancer sur du rock, ça se passe rue des Maréchaux. Démarrage des festivités à 18H. Toute la programmation de la soirée sur la page Facebook de la ville de Mulhouse.

ALSACE : L’été est enfin là et avec lui, la chaleur évidemment. L’association AmaElles, collectif d’aide et de soins à la personne recrute actuellement des bénévoles en Alsace. Votre mission ? Contacter des personnes âgées isolées pour s’assurer qu’elles vont bien lors du déclenchement des plans canicules durant l’été. Si vous êtes intéressés et que vous souhaitez faire partie des bénévoles, rendez vous sur le site amaelles.org.