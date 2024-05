Nouvelle Murder Party à Ensisheim

Une Murder Party est un jeu, une grande soirée d'enquête. Une nouvelle édition de cette Murder Party vous attend à la médiathèque d'Ensisheim. Intitulée "La dernière course des Jeux Olympiques", elle met en scène quatre hommes et quatre femmes s’affrontant dans un sprint. À quelques minutes du départ, le Président du Comité International Olympique vient souhaiter bonne chance aux participants, mais l’un des favoris de la course a disparu… Une enquête s'impose ! Rendez-vous ce soir de 18h à 20h30 à la médiathèque d’Ensisheim. C'est gratuit, mais l'inscription est obligatoire au 03 89 26 49 22. Notez déjà qu’une autre édition aura lieu jeudi aux mêmes horaires et au même endroit.

Afterwork Party au Casino de Bâle

À partir d’aujourd’hui et chaque mardi soir jusqu’au 30 juillet, le grand casino de Bâle devient "the place to be" ! C’est l’endroit idéal pour terminer la journée. Au programme : de quoi manger (tapas, tartes flambées, pâtes…), des boissons rafraîchissantes, alcoolisées ou non, et une ambiance décontractée. Vous pourrez bien sûr accéder aux salles de jeux. Attention, les casinos sont interdits aux mineurs, il faut donc avoir plus de 18 ans pour profiter de cet afterwork party. L'événement débute à 17h.

Afterwork Yoga au Domaine du Kaegy

Le Domaine du Kaegy, situé à Steinbrunn-le-Bas, a le plaisir de vous inviter à son Afterwork Yoga. Vous aurez l’occasion de découvrir les bienfaits du yoga avec un cours tous niveaux, ouvert à tous. Ce moment mêlera bien-être et plaisir au cœur de la nature, avec 1h15 de cours suivi d’un apéritif comprenant pièces cocktails, jus et eaux détox. Cet Afterwork Yoga se tiendra jeudi soir à 18h30 au Domaine du Kaegy à Steinbrunn-le-Bas. Si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est parce qu’il faut réserver avant ce soir via le site www.theyogaproject.fr.