Bourses aux livres à Habsheim : Les amateurs de lecture ne manqueront pas cette grande bourse. Des milliers de livres seront à disposition. Des livres de tout genre, à destination de la jeunesse ou des adultes… Un très large choix, vous y trouverez forcément votre bonheur !

A noter que cette vente au profit d'APF France Handicap. Les sommes récoltées serviront à financer des actions en faveur des personnes handicapées du département.

La bourse aux livres est en cours chaque jour de cette semaine de 10 à 18h au Rothus de Habsheim.

Cloudfest à Europa Park : Près de 7 000 visiteurs sont attendus aujourd’hui au sein du plus beau parc de loisir, Europa-Park. Cloudfest c’est juste le plus grand rassemblement au monde dédié au Cloud et à l’hébergement web. Plusieurs experts issus de plus de 70 pays seront là pour participer à des conférences et des tables rondes. Ils vous donneront des pistes pour développer son réseau dans le domaine numérique.

Cloudfest à Europa Park c’est aujourd’hui demain et jeudi de 8 à 19h.

Le Salon du Savoir Faire est en cours : C’est un salon qui existe depuis 42 ans et qui réunit en un seul lieu une soixantaine d'entreprises régionales de haut niveau. L'occasion de faire le plein de contacts dans différents domaines ! 50 métiers y sont représentés : décoration d'intérieur, bijoux, maroquinerie, céramique, photographie. Plusieurs MOF (Meilleurs Ouvriers de France), maîtres et artistes.

Ce salon du savoir-faire est un très beau RDV. C’est à Molsheim, ça vaut le détour et en plus c’est gratuit. RDV jusqu’au 26 mars à l'Hôtel de la Monnaie.