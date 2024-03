Salon Mode et Tissus à Sainte-Marie-aux-Mines

Plongez dans l'univers du textile sous toutes ses facettes lors du salon incontournable de Sainte-Marie-aux-Mines, attendu avec impatience chaque année. Les visiteurs auront l'opportunité d'échanger avec des fabricants de tissus et des créateurs pour découvrir les dernières tendances et réaliser quelques emplettes. Au programme, des défilés exclusifs mettant en avant le talent d'innovateurs, une exposition de prestige, et le retour tant attendu du Flash Mode : une brève présentation des créations des exposants du salon. Rendez-vous dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir au Val d'Argent Expo. Pour plus d'informations, consultez modetissus.fr.

Ce Soir ou Jamais à l'Entrepôt de Mulhouse

Une comédie hilarante qui explore les péripéties de la recherche d'amour via une application de rencontres. Greg, un jeune célibataire, a fait la promesse à sa mère de trouver l'amour avant ses 35 ans. Or, nous sommes le soir de son 35e anniversaire. C'est maintenant ou jamais pour tenir sa promesse. En s'inscrivant sur l'application, il sera certainement confronté à de nombreuses surprises. Cette comédie légère offre un savoureux mélange d'humour, de stand-up et d'improvisation. "Ce Soir ou Jamais" se joue ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse.

Happy Games de retour à Mulhouse

Happy Games Mulhouse revient pour le plaisir de tous les passionnés de jeux : jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux d'ambiance, et même jeux vidéo ! Venez découvrir et tester une multitude de jeux sur place. Avec ses 7 000 m², Happy Games se vante d'être "le plus grand plateau de jeu en Alsace". Rendez-vous dès demain et jusqu'à dimanche au Parc Expo de Mulhouse. Les horaires sont les suivants : samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h.