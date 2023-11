L'humoriste Michaël Hirsch se produit aux Tanzmatten

Après avoir charmé des milliers de spectateurs, Michaël Hirsch revient avec un nouveau spectacle explorant un sujet rarement abordé : le sommeil. Intitulé "Je pionce donc je suis", ce seul en scène le voit incarner plus de vingt personnages différents. Il nous entraîne dans une aventure empreinte d'humour et de poésie, nous invitant à rêver éveillés.

Pour assister à ce one-man-show, rendez-vous ce soir aux Tanzmatten de Sélestat dès 20h30. Pour plus d'informations, consultez www.tanzmatten.fr.

La 12e édition du festival Compli'cité se dévoile

Compli'cité est un festival dédié au spectacle vivant sous toutes ses formes, offrant une programmation pour tous les membres de la famille. Prévu pour janvier prochain, ce soir révèle tous les secrets de la nouvelle édition. Au programme : présentation de l'identité visuelle, de la programmation et d'un spectacle dans l'esprit du festival.

Ce soir, découvrez le spectacle "Dystopia". Interprété par deux artistes jouant le rôle de présentateurs TV, il offre une vision hilarante du futur. Cette représentation mêle danse, théâtre corporel et cirque.

"Dystopia" et la programmation complète du festival Compli'cité vous attendent à la Comète à Hésingue dès 19h30. C'est gratuit.

L'association "Vivre Avec Parkinson" prépare la 4ème édition de son événement solidaire

Cette initiative consiste en une course caritative au profit de l'association, visant à sensibiliser sur la maladie de Parkinson et à collecter des fonds pour soutenir la recherche et les structures d'aide. Tous ceux qui le souhaitent peuvent marcher, courir ou faire du vélo sur des distances prédéfinies (2, 5 ou 10 km) près de chez eux ou rejoindre des rassemblements organisés. À Cernay, le 26 novembre, un rassemblement est prévu dès 9h, avec un départ prévu devant le stade.

Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire en ligne afin d'obtenir un dossard sur https://www.le-sportif.com. Cet événement promet d'être beau, avec déjà environ 350 inscrits.