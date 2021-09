MULHOUSE : Ce soir, l'équipe de Hockey sur Glace des Scorpions de Mulhouse débutera sa nouvelle saison en ligue Magnus face à Nice. Le match commence à 20h, à la patinoire de l’Illberg. Gagner vos places sur florfm.com.

HABSHEIM : Dès aujourd’hui de 10h à 18h et jusqu’à dimanche aux mêmes horaires, rendez-vous au Rothus de Habsheim pour une bourse aux livres. Plus d’un millier de livres disponibles pour tous les goûts et tous les âges. En plus, si vous achetez des livres vous faites une bonne action. Tous les fonds récoltés pendant cette bourse seront reversés à APF France Handicap.

COLMAR : En ce moment, vous pouvez profiter du Colmar Jazz Festival dans plusieurs salles de la ville. Au programme, groupe de Jazz, de Hip-Hop, du Gospel aussi. Ce soir retrouvez au Théâtre Municipal de Colmar 2 groupes de Jazz, Far Est Unlimited, un duo strasbourgeois et NoJazz, un groupe qui s’est déjà produit dans plus de 50 pays. Infos et reservations sur le site festival-jazz.colmar.fr.