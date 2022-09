Salon pour l’emploi et la formation à Mulhouse : Ce salon c’est Warum nicht et il est consacré à l’emploi et la formation en Allemagne. C’est un RDV qui permet de faciliter l’accès à l’emploi transfrontaliers pour un public très large. Collégiens, lycéens et étudiants seront informés sur toutes les opportunités de stage, de formation et d'apprentissage qui existent en Allemagne. Les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d'emploi trouveront toutes les opportunités d'emploi et de formation qui existent en Allemagne. Warum nicht c’est aujourd’hui au parc expo de Mulhouse de 9 à 17H.

After work à Mulhouse : Rdv ce soir au bar Les 3 Singes, rue de la Loi à Mulhouse. Au programme formule after work et le grignotage est offert par la casse-croûterie voisine Le Petit Marcel. Début de cet afterwork à 19h ce soir au bar Les 3 Singes.

Enfin possibilité de découvrir le yoga Kids : Portes ouvertes aujourd’hui à Morschwiller le Bas. Profitez de ce mercredi pour découvrir cette discipline avec vos enfants. Le yoga kid permet aux enfants de mieux connaître leur corps, mieux gérer leurs émotions et augmenter leur capacité de concentration aussi. Si ca vous intéresse , rdv à la salle Yoga Origins de Morschwiller le bas : à 10h30 pour les enfants de 8 à 12 ans et à 14h30 pour les enfants de 4 à 7 ans