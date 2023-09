Une comédie ce soir à l’Entrepôt de Mulhouse

Ce soir, à l'Entrepôt de Mulhouse, ne manquez pas la représentation d'une comédie hilarante intitulée "En Attendant le Divorce, Marions-Nous". L'histoire tourne autour de Nino, qui, à la suite d'un malentendu, fait une demande en mariage à Nina, même s'il n'a aucune intention de se marier. Alors qu'il tente désespérément de trouver une échappatoire à cette situation, sa fiancée l'entraîne malgré lui dans l'univers chaotique des préparatifs de mariage. Cette pièce repose sur les quiproquos les plus comiques et met en scène Anne Bernex et Francke Savelli. Ne ratez pas cette comédie explosive signée par Patrick Hernandez, à découvrir ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, visitez le site lentrepot.org.

Apéritif insolite au musée Unterlinden

Envie d'un apéritif insolite au musée Unterlinden ? Rendez-vous dans le cadre exceptionnel du cloître du musée pour une soirée spéciale. Au programme : un DJ set, une ambiance décontractée, des délices culinaires et une carte de boissons composée de produits locaux, le tout préparé par le chef de La Palette à Wettolsheim. Attention, les places sont limitées, alors assurez-vous de réserver dès maintenant sur le site my.weezevent.com/laperitif-insolite. En cas de mauvais temps, la soirée se tiendra dans la salle de "La Piscine".

Afterwork à Colmar

Pour un afterwork à Colmar cette semaine, rejoignez-nous au bar du club le Rota. Au programme, les classiques des afterworks : grignotages, cocktails à prix réduits, tartes flambées, mais ce n'est pas tout ! Le Rota diffusera également le match de Coupe du Monde de Rugby entre la France et la Namibie. Le match commence à 21h, tandis que l'afterwork débute à 19h au Rota de Colmar.