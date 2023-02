Collecte de don du sang aujourd’hui : C’est à Ensisheim que cette collecte sera organisée. Rdv au musée de la régence à partir de 16h30. On vous rappelle que donner un peu de son sang permet de sauver des vies et qu’il faut environ 45 minutes pour le don.

Une collation est offerte et ce soir ce sont des gauffres qui seront proposées aux généreux donateurs. Pour être donneurs, il faut être majeurs , en bonne santé et venir avec sa carte d’identité.

spectacle équestre dès ce soir à Wittenheim : c’est la troupe Libertad qui propose à partir de ce mercredi soir son tt nouveau spectacle, un show nommé “Il était une fois”. Les cavaliers et artistes de la troupe proposeront des tableaux inspirés de l'univers Disney avec un son et lumière magique et féérique.

Il y aura une représentation ce soir puis 2 autres vendredi et samedi 18h à chaque à Wittelsheim. L’écurie se trouve rue d'Ensisheim.

Plus d’infos sur troupelibertad.fr.

Nouvelle édition du Brivan : Le Brivan , la scène ouverte alsacienne, est de retour ce soir pour une nouvelle édition. On vous rappelle le principe, des artistes en tt genre amateurs ou professionnels viennent sur scène et ils ont 5 minutes face au public pour révéler leur talent. 10 artistes sont prévus pour ce soir.

Le Brivan c’est l’Espace 137 de Wintzenheim anciennement poisson rouge. Ouverture de sortes à 19h avec petite restauration sur place. Début du spectacle à 20h30.

Prix d’entrée : 12 euros. C’est gratuit pour les moins de 12 ans. Plus d’infos sur lebrivan.com