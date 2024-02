À Mulhouse, découvrez Terra Alsatia

Terra Alsatia, Aux lueurs de l’Histoire ! Tel est le titre exact de ce grand spectacle vivant immersif. Dans un décor de lumières à 360°, près de 100 acteurs et figurants mettront en scène la destinée de deux familles alsaciennes de 1859 à 1945. Un spectacle immense et spectaculaire, préparé depuis des mois, que vous pourrez découvrir chaque jour dès aujourd’hui jusqu’au 17 mars prochain. Rendez-vous au temple St-Étienne de Mulhouse. Chaque jour, deux représentations sont prévues : à 18h45 et à 21h. Informations et réservations sur terra-alsatia.fr.

Afterwork à Colmar ce soir

Cette semaine, rendez-vous au bar à 2 étages : l’INDUS BEER & Cie. Toute l'équipe vous attend pour vous faire découvrir une large sélection de bières, cocktails et vins… avec modération, bien sûr ! Au programme : ambiance DJ avec Krisler Laurent, grignotages et tarifs spéciaux pour l'afterwork. Rendez-vous ce soir à partir de 19h à l’INDUS BEER & Cie, situé allée Ettore Bugatti à Colmar.

Pensez à réserver votre soirée demain pour le Hopla Comedy à Kingersheim

Hopla Comedy, scène de stand-up, vous propose une nouvelle soirée d'humour aux Sheds de Kingersheim. Sur scène, plusieurs humoristes : Perez, Chris, Gautier et Rman. Des stand-uppers que vous allez adorer découvrir. C’est vendredi à 21h aux Sheds à Kingersheim. Si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est parce qu’il est essentiel de réserver sa place. Envoyez un mail à hopla.comedy@gmail.com.