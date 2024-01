Le Festival Compli'Cité fait son retour à Huningue

Compli'Cité offre une programmation diversifiée dans tous les domaines des arts du spectacle à Huningue et dans les différentes salles partenaires de la région des Trois Frontières ! Cette édition se démarque par une sélection variée de 26 spectacles et 52 représentations, couvrant un large éventail artistique comprenant musique, danse, théâtre, marionnettes, humour, cirque, etc. Du plaisir pour tous les goûts ! Le festival débute aujourd'hui et se clôture le 26 janvier. Consultez la programmation complète sur complicite.huningue.fr/.

Ce soir à Mulhouse, ne manquez pas le "Cyclist film festival"

La troisième édition de ce festival cinématographique dédié entièrement au vélo promet 2h30 de films captivants et d'aventures. Les projections auront lieu simultanément dans 49 villes de trois pays, dont le cinéma Palace à Mulhouse. Rendez-vous de 19h30 à 22h00. À noter qu'Alsace Vélo sera partenaire de l'événement, invitant les participants à partager un moment convivial dès 18h30, juste avant le début des projections.

Collecte mobile de don du sang

Les équipes de l'EFS (Établissement Français du Sang) restent engagées dans l'organisation de collectes mobiles afin de mobiliser un maximum de donneurs pour venir en aide aux malades et sauver des vies. Si vous êtes majeur et en bonne santé, vous pouvez contribuer en faisant don de votre sang. Une collecte est prévue à Wittelsheim à la salle St Michel de 15h30 à 19h30, et une autre aura lieu à Roderen à la maison du village à partir de 16h30. De plus, demain, rendez-vous à Pfaffenheim, Lapoutroie et Geispitzen.