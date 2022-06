MULHOUSE : Rendez-vous de 14h à 17h aujourd’hui au centre commercial Porte Jeune à Mulhouse pour un job dating “Métiers de l’animation”. Plus de 100 offres d’emplois proposés, des offres de formation également (BAFA...)? vous avez juste à vous présenter et bien sûr, amener votre cv. Plus d’infos sur le site semaphore.asso.fr.

MULHOUSE : Le bar Le Diamonds, 3 Place des Halles à Mulhouse qu’il faut être. A partir de 19h, c’est l’afterwork avec des tarifs spéciaux et ambiance DJ. Les infos pour réserver si vous le souhaitez sur la page Facebook du bar Le Diamonds.

COLMAR : Pour les alsaciens qui aiment les ambiances latines, dès 20h30 c’est soirée latino au Nova Club à Colmar. Au programme, cours de salsa, de bachata puis dès 22h soirée 100% latino. Pour participer, il faut réserver au numéro suivant : 07 89 62 61 26