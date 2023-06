Grande braderie d’été à Mulhouse :

Venez découvrir la braderie qui se déroule dans les locaux de l'AGF, situés rue Brustlein.

Une large sélection vous attend : vêtements, chaussures, jouets, articles de décoration, petit électroménager, livres et bijoux.

Vous trouverez ici tout ce que vous cherchez, à des prix raisonnables. C'est le concept même des braderies. Cette grande braderie d'été est ouverte aujourd'hui de 9h à 11h et de 14h à 17h, ainsi que demain et samedi aux mêmes horaires.

“Ce soir ou jamais”, c’est la pièce à découvrir à l'entrepôt de Mulhouse :

Découvrez l'histoire de Greg, un jeune célibataire qui a fait la promesse à sa mère de se caser avant ses 35 ans. Il ne lui reste désormais qu'une heure pour tenir cette promesse. Déterminé, il décide de s'inscrire sur l'application de rencontres "Ce soir ou jamais"... et il ne tarde pas à réaliser que la recherche de l'amour via une application peut réserver bien des surprises.

Cette histoire promet de vous faire rire aux éclats, car c'est une comédie. Ne manquez pas "Ce soir ou jamais" qui sera jouée ce soir, demain et samedi à 20h30 à l'Entrepôt de Mulhouse. Pour plus d'informations et pour réserver vos places, rendez-vous lentrepot.org.

Afterwork à Colmar ce soir :

Rendez-vous au bar à cocktails Rhum N'co pour un afterwork des plus animés. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin : une ambiance musicale ensoleillée, une atmosphère sud-américaine, de délicieuses collations et des tarifs spéciaux pour l'afterwork.

La soirée débutera à 19h, offrant ainsi l'occasion parfaite de faire la fête sans se coucher trop tard !