Pint of science : le festival international de vulgarisation scientifique

Cette année, 51 villes de France et de nombreux pays à travers le monde y participent. Pint of Science aura lieu du 22 au 24 mai au Café Rapp de Colmar à 19h pour parler de science autour d’un verre. Un lieu de pur plaisir pour les fans de science ! Les tarifs sont de deux euros par personne et les réservations ainsi que les tickets sont disponibles en ligne ! Vous pouvez les trouver sur le site https://pintofscience.fr/events/colmar.

Dons du sang

Nouvelle collecte mobile de don du sang. L'EFS lance un appel à la mobilisation des donneurs de groupe O en particulier. Si vous le pouvez, rendez-vous à l'une des collectes mobiles. Aujourd'hui, rendez vous à Baltzenheim de 17h à 19h30. Et demain, vous pourrez les retrouver à la Maison de l'Étudiant à Mulhouse de 11h30 à 15h, ainsi qu'au Lycée Kastler à Guebwiller de 10h à 11h30 et de 13h à 15h30. Votre contribution compte, donnez votre sang pour sauver des vies.

Le mois du Cerveau continue à Mulhouse

C'est la 15e édition du Mois du Cerveau à Mulhouse. L'objectif est d'informer, de sensibiliser et de comprendre les différentes maladies qui affectent le cerveau à travers des conférences, des rencontres, des animations et des expositions passionnantes ! Aujourd'hui, ne manquez pas la conférence d'Anne Cécile Roux sur la Dyspraxie, une perturbation de la capacité à effectuer certains gestes volontaires. La conférence aura lieu à la Maison de la Région Grand-Est de 18h à 20h. C'est une occasion unique d'en apprendre davantage sur ce sujet important. Venez nombreux pour enrichir vos connaissances et participer à cette initiative passionnante du Mois du Cerveau.