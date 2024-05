La fête de la nature à Riedisheim

La fête de la nature débute aujourd'hui à Riedisheim. Cet événement, organisé par la Ville de Riedisheim en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, offre une occasion unique de s’émerveiller de la nature et de renouer avec elle. Pendant cinq jours, onze événements variés sont proposés, dont un escape game, une initiation à la photographie nature, un goûter partagé, et bien plus encore. La fête se déroule chaque jour de 10h à 18h jusqu’à dimanche. Retrouvez le programme complet sur https://www.riedisheim.fr/

Bikes&Beer Challenge à Mulhouse

Rejoignez-nous ce soir à la gare de Mulhouse pour le Bikes&Beer Challenge, une rencontre conviviale à vélo. Le départ se fera de la gare en direction du Gambrinus, où nous partagerons un apéro ensemble tout en échangeant sur des sujets liés à la transition énergétique. Cet événement, organisé par l'association Les Shifters, est une opportunité de rencontrer des personnes engagées et de partager des expériences et des expertises. En trois mots : se rencontrer, débattre et se marrer. Le Bikes&Beer Challenge aura lieu ce soir à Mulhouse, le 30 mai à Colmar, et le 5 juin à Huningue, de 19h à 22h. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.theshifters.org/

Collecte mobile de don du sang

Les équipes de l’EFS vous invitent à donner une heure de votre temps pour sauver trois vies en participant aux collectes mobiles de don du sang dans le Haut-Rhin. Aujourd'hui, rendez-vous à la salle des fêtes à Illzach à partir de 15h30, à l’espace 2000 de Bartenheim dès 15h, ou encore à Sentheim à partir de 16h30. Demain, une collecte aura lieu à Huningue à la salle des sports, ainsi qu’à Breitenbach et Ranspach, toutes à partir de 16h30. Le don du sang est ouvert à toutes les personnes majeures et en bonne santé. Une collation sera offerte à la fin de chaque don effectué.