Soirée Only Girl ce Vendredi à Rumersheim

Venez participer à la soirée spéciale dédiée aux femmes organisée par l'Association du Basket Club de Rumersheim ! Pour cette quatrième édition, le club vous réserve une soirée exceptionnelle pleine de surprises. Au programme : un salon mettant en avant des femmes créatrices et talentueuses, un défilé de mode et de lingerie, un spectacle de pole dance, ainsi qu'une buvette et restauration sur place. L'entrée est fixée à 6€ par personne et se fait uniquement sur réservation en ligne sur www.basketclub-rumersheim.com. Rendez-vous ce soir de 19h à 0h !

Concert de Pomme à l’Eden de Sausheim

Venez assister au concert de Pomme ce soir à Sausheim ! Avec déjà trois albums à son actif, dont un disque d'or, et deux Victoires de la Musique à son palmarès, Pomme est une artiste qui sait captiver son public. Son concert promet une expérience exceptionnelle, alliant performances musicales et ambiance intimiste grâce à ses mélodies douces et ses chansons poétiques. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l'univers envoûtant de Pomme. Le concert débute à 20h à l'Eden de Sausheim.

Nouveau Tremplin Chipo’zik demain

Après Mulhouse, c'est au tour de Colmar d'accueillir le deuxième Tremplin Chipo'Zik ! Chipo'zik est le plus grand festival étudiant du Grand Est, et son édition 2024 se tiendra fin juin sur le campus de Mulhouse, avec au programme barbecue et musique. Le Tremplin Chipo’zik vise à dénicher les talents locaux et étudiants qui auront l'opportunité de se produire sur scène lors du festival. Venez nombreux soutenir les candidats lors de ce Tremplin Chipo’zik 2024, qui se déroulera ce samedi soir au Grillen de Colmar.