Assistez au Dinner-Show d'Europa Park

Plongez au cœur de l'Italie et vivez l'expérience exquise du Dinner-Show, une création signée Europa-Park. La 23ème édition vous transporte dans l'ambiance envoûtante de "La Dolce Vita", vous offrant près de quatre heures d'un univers fantastique où divertissement et délices culinaires sont à l'honneur. Un spectacle captivant mêlant habilement performances artistiques, comédie et musique live vous attend.

Savourez un menu raffiné en quatre services conçu par un chef étoilé Michelin. Cette soirée unique se déroule ce soir, mais vous pourrez en profiter chaque mercredi, vendredi et samedi jusqu'au 17 février à Europa Park. Réservez votre place via le site officiel du parc.

Retour de la Soupe Étoilée à Strasbourg

Le Collectif d'associations de solidarité humanis vous convie à la 11ème édition de la Soupe Étoilée sur la Place Kléber à Strasbourg et dans divers points de vente en Alsace. Quatre chefs alsaciens ont élaboré chacun une soupe. L'objectif est de vendre ces créations tout au long de cette semaine à divers endroits de Strasbourg afin de financer des projets solidaires.

Retrouvez ces soupes au Centre commercial de la Place des Halles à Strasbourg, ainsi qu'à partir de vendredi au marché de Noël de Strasbourg. Au marché de Noël, ne manquez pas le Village du Partage où ces soupes seront disponibles chaque jour de l'événement.

Au menu : velouté des sous-bois au Riesling et croûtons aux épices, velouté de carottes jaunes au curry rouge et lait de coco, velouté de pois cassés au beurre de cacao et velouté de potimarron au parmesan.

Nouveau Showcase FLOR FM ce soir

Nous sommes ravis d'accueillir ce soir, pour un showcase exceptionnel sur Florfm, Vitaa ! Avec 15 ans de carrière, près de 3 millions d'albums vendus dans le monde, plus de 5 millions de fans sur les réseaux sociaux et plus d'1 milliard de vues sur YouTube, Vitaa est une véritable sensation.

Son dernier album "Charlotte" cartonne depuis sa sortie début octobre et occupe la première place des ventes en France. En première partie, découvrez Tianaa, révélée grâce à la Star Academy.

Ce showcase exclusif accueillera 300 auditeurs ce soir à 20h au resort Barrière de Ribeauvillé. Un moment privilégié à ne pas manquer !