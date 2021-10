COLMAR : Ce week end, 2 salons au Parc Expo de Colmar. Le premier c’est le salon maison et déco. Vous y trouverez absolument tout pour aménager votre intérieur. Ça conmmence aujourd’hui et ça termine lundi. Le 2ème c’est le salon vins et gastronomie, il commence aujourd’hui et se termine dimanche. En tout plus de 50 exposants avec des producteurs locaux mais aussi de toute la France. Les infos sur les sites maisondeco-colmar.com et salon-vins-gastronomie.fr.

ALTKIRCH : Rendez vous au Phare à Altkirch pour la soirée Latin’Addict. Le plus gros show reaggaton d’europe avec DJ, danseurs et danseuses. Flor Fm vous offre votre entrée et votre table, pour cela vous envoyez PHARE au 7 10 71. Toutes les infos sur la soirée sur la page facebook du Phare d’Altkirch.

MULHOUSE : Oui direction même la patinoire de l’Illberg dimanche à 18h pour soutenir nos Scorpions de Mulhouse. Ils jouent face aux Brûleurs de loups de Grenoble, premier du classement. Pour assister au match, vous gagnez vos places sur florfm.com.