Le Noumatrouff fête ses 30 ans : Un bel anniversaire pour la salle de concert mulhousienne. 30 artistes vont se produire sur scène ce soir, demain et samedi. Un savant mélange de groupes confirmés, de jeunes pousses et de reformations. Présence notamment du groupe Last Train.

Les 30 ans du noumatrouff de Mulhouse seront donc célébrés sur place ces jeudis, vendredis et samedis. Plus d’info

Journées italiennes à Wittenheim : Dès aujourd’hui et durant 3 jours, l'Italie est mise à l'honneur du côté de la Halle au coton de Wittenheim. Si vous êtes des grands fans de cette culture italienne, vous serez ravis de découvrir les spectacles, animations, défilés de voiture et un atelier de cuisine italienne.

Côté spectacle, un mentaliste sera notamment présent. Programme est très varié, pour tout savoir allez sur wittenheim.fr. Les journées italiennes, ça démarre aujourd'hui à la halle au coton de Wittenheim.

After work Colmar : C'est le RDV traditionnel du jeudi soir à Colmar. Ce soir c’est le bar et club le nOva qui vous attend nombreux pour décompresser. En plus des tarifs afterworks, le grignotage est offert. RDV à partir de 19h et pour les plus courageux, ambiance clubbing à prévoir de 23h donc au Nova club de Colmar.