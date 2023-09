La Fête des Chiens Guides à Cernay

Ce dimanche, l'École Chiens Guides de l'Est de Cernay ouvre ses portes au public pour une journée de célébration dédiée à la découverte de l'école et de ses équipes. L'occasion unique de comprendre le processus de formation des chiens guides destinés à assister les personnes en situation de non ou de malvoyance. Cette journée promet d'être à la fois instructive et festive, avec un programme d'animations riche et varié. Sur place, vous pourrez participer à des ateliers, des jeux, et visiter des stands d'information et de sensibilisation au handicap. De plus, la restauration sera disponible sur place pour agrémenter votre visite.

La Journée des Chiens Guides et les portes ouvertes de l'école auront lieu ce dimanche de 10h à 18h à Cernay. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.chiens-guides-est.org.

Après les Mulhousiennes la semaine dernière, ce week-end est dédié à la Guebwilleroise

La Guebwilleroise est une course caritative dont l'objectif est de sensibiliser les femmes à la prévention des cancers féminins tout en collectant des fonds. Les participants auront le choix de parcourir le trajet en courant ou en marchant, avec deux boucles proposées : l'une de 6,5 km et l'autre de 11 km. La Guebwilleroise se tiendra ce dimanche matin, avec un point de rendez-vous dès 8h45 sur la place de la mairie. En parallèle de la course, de nombreuses animations seront organisées pour rendre cette journée conviviale et engageante. Pour de plus amples informations, consultez laguebwilleroise.fr.

La Color Run à Flaxlanden

Ici, vous aurez l'opportunité de courir sur une boucle de 4 km, mais il s'agit de quatre kilomètres particulièrement colorés et joyeux, à travers des chemins ruraux et des sentiers boisés. Chaque participant recevra un kit comprenant un tee-shirt, des lunettes et de la poudre colorée. À chaque kilomètre parcouru, une projection de couleur différente sera réalisée par les spectateurs et les organisateurs, et à l'arrivée, une projection de couleur réunira tous les concurrents. De plus, de nombreuses animations, telles que la zumba, une structure gonflable et une ambiance DJ, viendront agrémenter l'événement. La Color Run se déroulera ce dimanche matin, avec les inscriptions à partir de 8h30 et le départ de la course à 10h, en compagnie de FLOR FM. Rendez-vous à la salle des sports et de la culture à Flaxlanden pour participer à cette expérience colorée.