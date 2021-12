HUNINGUE : Le Bar The Red Fox du côté de Huningue vous propose de participer dès 20h à une soirée speed dating pour trouver l’amour. La consommation durant la soirée est obligatoire et c’est sur inscription via la page Facebook du Red Fox.

MULHOUSE : Le Il Cappuccino Bar, 94 Avenue d'Altkirch organise dès 20h une soirée Karaoké spéciale Noël. Au programme, chansons, lots à gagner et cocktails. Toutes les infos sur le Facebook de Il Cappuccino Bar.

ALSACE : L’UNICEF a créé des boules de Noël en verre et des cartes de vœux colorées pour vos fêtes de fin d’années. C’est 13€ les boules de Noël et 14€ les cartes de vœux. L’argent récolté via cette opération servira à aider les enfants défavorisés dans leur scolarité qui a été bouleversée notamment à cause du virus. C’est à retrouver sur le site boutique-solidaire.com.