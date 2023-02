Soirée blind test ce soir à Morschwiller Le Bas : Si vous avez une grande culture musicale, si vous êtes prêts à affronter d’autres joueurs : RDV ce soir pour cette grande soirée Blind Test. C’est par équipe qu’il va falloir jouer. Une équipe à composer soit même mais si jamais vous pouvez aussi intégrer une équipe sur place. Les consommations de l'équipe gagnante seront offertes et ils remporteront le trophée du mois.

Cette soirée Blind Test débutera à 19h30 ce soir au bar de La Loge du Temps à Morschwiller le bas !

Soirée fluo à la piscine de Ribeauvillé : C’est demain à la Piscine des 3 Châteaux à Ribeauvillé. Soirée spéciale avec ambiance lumières, DJ et accessoires Fluo ! Dans les piscines il y aura aussi des Water Balls géantes. Présence aussi de trampoline…

Cette soirée spéciale est prévue donc demain de 17h30 à 21h30. C’est un événement familial. Tarif: 10 euros. Les réservations sont fortement conseillées. Plus d’infos sur www.piscine-3-chateaux.fr

Du théâtre ce week end à Herrlisheim : C’est le festival de la troupe Herrli’scène qui débute.. Coup d’envoi pour ce dimanche on vous en parle maintenant pour que vous puissiez prévoir votre créneau maintenant.

Dès dimanche et jusqu’au 26 mars, pas moins de 3 pièces seront proposées au public à des dates et horaires très différents. “ 72H pour vivre”, “Alors ça mord?” et “Le lutin est en fuite”. Une programmation 100% locale, les bandes annonces de chaque pièce est à découvrir sur la page facebook de la troupe théâtrale de Herrlisheim.