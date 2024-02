Le Parc LocaGonfle fait son retour ce week-end

Le Parc LocaGonfle fait son grand retour ce week-end à Colmar, juste à temps pour le début des vacances scolaires en Alsace. Réputé comme le plus grand parc de jeux gonflables indoor de la région, LocaGonfle offre aux enfants une expérience inoubliable jusqu'au 10 mars.

Les enfants, mesurant jusqu'à 1,55 m, auront accès à une variété de structures gonflables, de toboggans géants et de jeux divers, avec même un espace dédié aux tout-petits. Les adultes les accompagnant sont responsables de leur surveillance.

LocaGonfle ouvrira ses portes demain et restera accessible jusqu'au 10 mars, de 10h à 18h, dans les Halls 3, 4 et 5 du parc expo de Colmar. Pour les adultes, notez que soirée spéciale est prévue le samedi 2 mars.

La 8e édition de la Soirée de l'Apprentissage aura lieu ce soir

Ce soir marque la 8e édition de la Soirée de l'Apprentissage, une occasion pour les jeunes de découvrir des opportunités et de construire leur avenir professionnel. Plus de 80 exposants seront présents pour présenter des formations en alternance, des opportunités d'emploi et pour fournir des conseils d'orientation. L'événement se déroulera de 15h à 20h aux Tanzmatten de Sélestat, où l'an dernier, 1200 visiteurs ont participé.

Showcase exclusif demain soir au Rébus Club

Enfin, un showcase exclusif est prévu demain soir au Rébus Club d'Auggen, en Allemagne. Joé Dwèt Filé, auteur-compositeur-interprète et ingénieur du son, sera présent pour une soirée de divertissement exceptionnelle. Ayant déjà collaboré avec des artistes renommés tels qu'Axel Tony, Vegedream et Dadju, Joé Dwet Filé promet une soirée inoubliable. L'événement est organisé en partenariat avec FLOR FM.