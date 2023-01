Portes ouvertes chez 54 pm à Illzach : Le centre sportif vous propose de venir découvrir gratuitement leur salle, leurs équipements, de venir rencontrer des coachs personnels.

Bon plan idéal pour toutes celles et ceux qui hésiteraient encore à se lancer dans le sport. Ces portes ouvertes auront lieu chaque jour de cette semaine chez 54 pm à Illzach. Plus d infos sur www.54pm.fr

Nouvelle édition de 68H chrono : C' est un bon plan qui s' adresse aux demandeurs d emploi inscrits à Pôle Emploi.

Pôle emploi Haut-Rhin organise toute cette semaine des évènements et des rencontres consacrés aux emplois et métiers du numérique.

Les entreprises de ce secteur sont en forte croissance, et cherchent de nouvelles compétences. Pôle emploi propose des sessions de recrutement, des découvertes des métiers et des présentations des formations existantes sur notre territoire. Pour en savoir plus, il suffit de contacter son agence Pôle emploi.

Il est possible de donner son sang dans le Haut Rhin : C'est à Dannemarie que vous pourrez accomplir cet acte citoyen. Une collecte mobile sera organisée de 16h30 à 19h30 ce soir. Rdv 5 rue du stade. Une collation sera offerte aux généreux donateurs. On vous rappelle que le don du sang est possible si vous êtes majeur et en bonne santé.