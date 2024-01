Foire aux livres dès aujourd'hui à Sausheim

La Cité du Réemploi organise une vente de livres d'occasion à des prix très abordables, promouvant ainsi une approche de consommation responsable. En tant que recyclerie, la Cité du Réemploi vise à favoriser des achats plus éthiques pour réduire les déchets. Profitez de cette foire aux livres pour allier l'utile à l'agréable. L'événement débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à samedi à la Cité du Réemploi, située au 3 avenue de Suisse à Sausheim. Rendez-vous de 14h à 18h.

Spectacle "Le Consentement" à découvrir à la Filature

Ludivine Sagnier tient seule la scène dans "Le Consentement", une adaptation d'un livre-choc paru en 2020. Le spectacle aborde les abus subis par l'auteure lorsqu'elle était adolescente, perpétrés par un écrivain réputé et prédateur. Saisissant, poignant et bouleversant, ce spectacle est à voir du 23 au 26 janvier à La Filature à Mulhouse. Il s'adresse à un public de 15 ans et plus. Pour plus d'informations et pour réserver, rendez-vous sur www.lafilature.org/programme/scene-nationale-programme/le-consentement.

Visite nocturne au musée Unterlinden

Découvrez le Musée Unterlinden à la nuit tombée lors d'une visite unique. Seul, plongé dans l'obscurité et le silence, explorez le musée avec une animatrice et une lampe torche. Cette expérience hors du commun, accessible à partir de 12 ans, vous offre l'opportunité de découvrir un cadre exceptionnel de manière originale. Rendez-vous ce soir de 18h30 à 20h.