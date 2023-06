Humpafascht à Berrwiller :

La Humpafascht est de retour à Berrwiller pour une toute nouvelle édition. La Humpafascht, ce sont 2 week-ends de fête et ça commence aujourd'hui. Ce soir, place au bûcher de la St Jean au stade du Vieil-Armand suivi d'une Mallorca Party animée par Ian Kaçara, Pierre Dupray et DJ Fristi.

Demain, c'est la soirée Tsunami avec cadeaux et ambiance No Limit toute la nuit. Dimanche, ce sera une marche gourmande de 9 km.

Le programme détaillé est à retrouver sur humpafascht.com.

MIS’en fête ce week end à Mulhouse :

Mis'en Fête, c'est le rendez-vous des créateurs. Un festival autour de l'art et de l'artisanat local et transfrontalier, organisé par la ville de Mulhouse, l'association l'Artichaut et le Noumatrouff.

Mis en fête se déroulera sur 3 week-ends : fin juillet, début septembre, et le tout premier débute aujourd'hui. Jusqu'à dimanche soir, rendez-vous square du Général De Gaulle (devant la gare) pour profiter des concerts, des expositions, mais aussi des initiations et des ateliers. Un programme de dingue vous attend aujourd'hui, demain et dimanche pour l'événement Mis en Fête.

Soirée génération 2000 :

L'énorme soirée "Génération 2000" est de retour en Alsace, ce vendredi soir. Rendez-vous au Phare à Altkirch pour profiter des meilleurs hits des années 2000 mixés par DJ MAST. C'est une soirée FLOR FM. On vous offre la table et la bouteille, vous pouvez jouer dès maintenant sur florfm.com ou l'application FLOR FM.