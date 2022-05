MULHOUSE : Depuis samedi c'est le retour de la Foire Kermesse de Printemps de Mulhouse Dornach. Jusqu’au 5 Juin, rendez vous aux champs de Foire pour profiter des différentes attractions proposées pour toute la famille. C’est ouvert tous les jours de 14h à 22h30.

MULHOUSE : Dès aujourd’hui, vous pourrez découvrir la plongée sous-marine avec l' AS Mulhousienne Plongée. Des baptêmes de plongée sont proposés tous les lundis à partir de 19h15 à la piscine Pierre et Marie Curie jusqu’au 13 Juin. Pas de matériel à apporter, tout sera mis à votre disposition pensez juste quand même à prendre maillot de bain et serviette.

SELESTAT : La programmation du Summer Vibration Reggae Festival à Sélestat vient d’être dévoilée. Le festival aura lieu du 21 au 23 Juillet et vous pourrez y applaudir notamment 47 Ter, Roméo Elvis ou encore le groupe de reggae Sinsemilia. Infos et reservations sur summervibration.com