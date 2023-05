Musaïka 2023 - Festival des Musiques et Cultures du Monde

Le festival Musaïka met à l'honneur les musiques et cultures du monde à Mulhouse à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 4 juin. Chaque année, l'AFSCO Matisse propose plusieurs ateliers, projections et concerts afin que le public puisse découvrir des cultures venant d'ailleurs.

Il y aura 5 concerts gratuits en plein air au Parc des Coteaux, 7 concerts en salle, 1 spectacle jeune public, 1 projection et 1 balade gourmande. De quoi ravir petits et grands ! Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : http://www.afsco.org.

Un spectacle à Colmar

Il s'appelle "Bouger les lignes, histoires de cartes". Un spectacle émouvant et drôle où l'on joue avec les perspectives, les frontières et les cartes. Bérangère Vantusso met en scène la Compagnie de l'Oiseau-Mouche, une troupe de comédiens professionnels en situation de handicap mental. L'idée est de rabattre les cartes pour repenser le monde.

Le spectacle aura lieu ce soir à 20h à la Salle Europe de Colmar.

Autre spectacle ce soir à 20h, Manu Payet à l’Eden de Sausheim

Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle ! Moins de trois ans après la dernière représentation d'"Emmanuel", il remonte sur scène et parcourt la France. Plein de choses ont changé depuis 3 ans, et il nous fera part de toutes ses anecdotes avec la simplicité qui le caractérise et sa décontraction qui donne l'impression de passer une soirée entre amis. Manu Payet sera à L'Eden ce soir dès 20h.

Et avant le spectacle, il sera en direct avec nous depuis le restaurant Au Bureau à Illzach.